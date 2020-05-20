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Espreso.tvОбщество"Дешевле не торговать, чем торговать в убыток", - Шмыгаль обеспокоен убытками Энергоатома

"Дешевле не торговать, чем торговать в убыток", - Шмыгаль обеспокоен убытками Энергоатома


фото: kmu.gov.ua
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провел второе заседание антикризисного энергетического штаба, где выразил обеспокоенность убытками государственного предприятия "Энергоатом"

Об этом сообщил "Правительственный портал".

Отметим, до этого правительство утвердило новый энергобаланс страны, приведший к уменьшению работы АЭС и к убыткам Энергоатома.

"Компании нужно дать возможность торговать по нормальным ценам. Наша задача - защитить "Энергоатом". НАЭК каждый месяц получает убытки в минус 1 млрд грн, в связи с тем, что продает электроэнергию за полцены на балансирующем рынке. Дешевле не торговать, чем торговать в убыток. Поэтому наша задача защитить Энергоатом и коллектив предприятия", - сказал премьер.

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