"Дешевле не торговать, чем торговать в убыток", - Шмыгаль обеспокоен убытками Энергоатома

20 мая, 2020, 15:15

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провел второе заседание антикризисного энергетического штаба, где выразил обеспокоенность убытками государственного предприятия "Энергоатом"

Об этом сообщил "Правительственный портал".

Отметим, до этого правительство утвердило новый энергобаланс страны, приведший к уменьшению работы АЭС и к убыткам Энергоатома.

"Компании нужно дать возможность торговать по нормальным ценам. Наша задача - защитить "Энергоатом". НАЭК каждый месяц получает убытки в минус 1 млрд грн, в связи с тем, что продает электроэнергию за полцены на балансирующем рынке. Дешевле не торговать, чем торговать в убыток. Поэтому наша задача защитить Энергоатом и коллектив предприятия", - сказал премьер.

Украинские атомные электростанции сейчас работают на историческом минимуме мощностей.

Напомним, 12 мая руководительница министерства энергетики и защиты окружающей среды Ольга Буславец заявила, что украинская энергетика переживает один из крупнейших кризисов за всю историю.