"Дело Хизб ут-Тахрир": в Киеве презентуют книгу политзаключенного Мустафаева, написанную в симферопольском СИЗО
Об этом сообщают в организации КримSOS
Уточняется, что книга называется "Жизнь в камере под камерой. Дневник Сервера Мустафаева". Презентация пройдет в годовщину задержания Сервера. Год назад - 21 мая - к Мустафаеву с обыском пришла российская ФСБ.
"Дома у Сервера Мустафаева остались жена и четверо детей. На момент ареста его младшей дочери Наджи исполнилось 2 месяца... Заключение Сервера связано с активной ненасильственной правозащитной деятельностью, критикой российских правоохранительных органов и власти. Политзаключенный принимал активное участие в деятельности общественного движения "Крымская солидарность". Это объединение оказывает правовую, информационную и материальную помощь крымским татарам и мусульманам, которые подверглись преследованиям со стороны российских властей, и их семьям", - сказано в сообщении нет "КримSOS".
21 мая 2018 года в Крыму задержали координатора "Крымской солидарности" Сервера Мустафаева и жителя села Долинное Бахчисарайского района Эдема Смаилова. Обвинения против них присоединили к Бахчисарайскому "делу Хизб ут-Тахрир".
15 ноября 2019 года Южный военный окружной суд российского Ростова-на-Дону начал рассматривать это дело по существу.
Российский правозащитный центр "Мемориал" признал Сервера Мустафаева политическим заключенным.
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