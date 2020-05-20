"Дело Хизб ут-Тахрир": в Киеве презентуют книгу политзаключенного Мустафаева, написанную в симферопольском СИЗО

20 мая, 2020, 21:49

В четверг, 21 мая, в 13:00 на странице правозащитной организации "КримSOS" в Facebook презентуют книгу, которую написал фигурант второго Бахчисарайского "дела Хизб ут-Тахрир" Сервер Мустафаев, находясь за решеткой в СИЗО Симферополя.

Об этом сообщают в организации КримSOS

Уточняется, что книга называется "Жизнь в камере под камерой. Дневник Сервера Мустафаева". Презентация пройдет в годовщину задержания Сервера. Год назад - 21 мая - к Мустафаеву с обыском пришла российская ФСБ.

"Дома у Сервера Мустафаева остались жена и четверо детей. На момент ареста его младшей дочери Наджи исполнилось 2 месяца... Заключение Сервера связано с активной ненасильственной правозащитной деятельностью, критикой российских правоохранительных органов и власти. Политзаключенный принимал активное участие в деятельности общественного движения "Крымская солидарность". Это объединение оказывает правовую, информационную и материальную помощь крымским татарам и мусульманам, которые подверглись преследованиям со стороны российских властей, и их семьям", - сказано в сообщении нет "КримSOS".

21 мая 2018 года в Крыму задержали координатора "Крымской солидарности" Сервера Мустафаева и жителя села Долинное Бахчисарайского района Эдема Смаилова. Обвинения против них присоединили к Бахчисарайскому "делу Хизб ут-Тахрир".

15 ноября 2019 года Южный военный окружной суд российского Ростова-на-Дону начал рассматривать это дело по существу.

Российский правозащитный центр "Мемориал" признал Сервера Мустафаева политическим заключенным.