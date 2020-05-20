"Бавария" продлила контракт со звездным голкипером
20 мая, 2020, 18:46
Мюнхенская "Бавария" продлила контракт с основным вратарем и капитаном команды Мануэлем Нойером
Об этом сообщает официальный сайт немецкого клуба.
Новое соглашение между сторонами рассчитано до лета 2023-го года. Заработная плата немецкого вратаря будет составлять 20 млн евро в год.
В текущем сезоне 34-летний Мануэль Нойер провел 37 матчей, в которых пропустил 38 голов. 15 поединков немец отстоял на ноль. Ориентировочная трансферная стоимость футболиста составляет 14,5 млн евро.
- 24 марта стало известно, что "Бавария" хочет приобрести вратаря "Барселоны" Марка-Андре Тер Штегена.
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