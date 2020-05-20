Промоутер заявил, что вынужден отправить Ломаченко в Москву

20 мая, 2020, 14:33

Промоутер Василия Ломачена Боб Арум заявил, что украинский боксер бууде вынужден добираться в США транзитом через Москву

Об этом сообщает BoxingScene .

По словам промоутера, Василий Ломаченко будет вынужден добираться в США транзитом через Москву, чтобы начать подготовку к бою за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе (до 61,2 кг) против американца Теофимо Лопеса.

"Если у вас нет визы, вам сейчас не повезло, поскольку консульства закрыты. Но есть одно безумное правило - можно ввозить в США людей из бывшего Советского Союза. Что касается Василия Ломаченко, то чтобы добраться до США, ему нужно будет улететь в Москву. И это нормально, потому что в Ломы является зеленая карта ", - сказал Арум.

Василий Ломаченко является чемпионом мира по версиям WBA (Всемирной боксерской ассоциации), WBO (Всемирной боксерской организации) и WBC (Всемирного боксерского совета). Теофимо Лопес владеет титулом IBF (Международной боксерской федерации).

Ранее планировалось, что боксеры встретятся 30 мая, однако поединок был перенесен на неопределенный срок.

Напомним, 20 мая Боб Арум заявил, что бой Василия Ломаченко против американца Теофимо Лопеса состоится в сентябре .

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