Промоутер заявил, что вынужден отправить Ломаченко в Москву
Об этом сообщает BoxingScene .
По словам промоутера, Василий Ломаченко будет вынужден добираться в США транзитом через Москву, чтобы начать подготовку к бою за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе (до 61,2 кг) против американца Теофимо Лопеса.
"Если у вас нет визы, вам сейчас не повезло, поскольку консульства закрыты. Но есть одно безумное правило - можно ввозить в США людей из бывшего Советского Союза. Что касается Василия Ломаченко, то чтобы добраться до США, ему нужно будет улететь в Москву. И это нормально, потому что в Ломы является зеленая карта ", - сказал Арум.
Василий Ломаченко является чемпионом мира по версиям WBA (Всемирной боксерской ассоциации), WBO (Всемирной боксерской организации) и WBC (Всемирного боксерского совета). Теофимо Лопес владеет титулом IBF (Международной боксерской федерации).
Ранее планировалось, что боксеры встретятся 30 мая, однако поединок был перенесен на неопределенный срок.
- Напомним, 20 мая Боб Арум заявил, что бой Василия Ломаченко против американца Теофимо Лопеса состоится в сентябре .
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