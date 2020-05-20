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Espreso.tvОбществоПрезидент "Радио Свобода" ответил Зеленскому на недовольство вниманием журналиста "Схем" к главе государства

Президент "Радио Свобода" ответил Зеленскому на недовольство вниманием журналиста "Схем" к главе государства


фото: www.rferl.org
Президент Радио Свобода Джейми Флай в ответ на упреки президента Украины Владимира Зеленского в сторону проекта "Схемы: коррупция в деталях" заявил, что издание и в дальнейшем будет освещать факты, в том числе неудобные для власти

Об этом Джейми Флай написал в Twitter.

"Активные медиа необходимы для функционирования демократии. Радио Свобода и "Схемы" не откажутся от нашей работы доносить факты, в том числе неудобные, до народа Украины", - написал Флай.

В то же время главный редактор "Схем" Наталья Седлецкая подчеркнула, что все журналисты проекта действуют исключительно в рамках и в соответствии с журналистскими стандартами "Радио Свобода", а также пообещала предоставить развернутый ответ на упреки Зеленского.

"Все наши журналисты, включая Михаила Ткача, действуют исключительно в рамках норм законодательства и в соответствии с журналистскими стандартами Радио Свобода - издания с более 65-летней историей. Работа нашей редакции направлена ​​исключительно на освещение общественно важной информации, которая в ином случае осталась бы тайной или непубличной. Наши журналисты руководствуются только интересами общества, а не конкретной власти или конкретного президента, как и положено независимой журналистике. Готовим развернутый ответ обо всех обвинениях Зеленского в сторону "Схем", - написала Седлецкая в Facebook.

Ранее Зеленский во время своей пресс-конференции пожаловался на работу журналиста "Схем" Михаила Ткача, который, по мнению президента, "везде сопровождает кортеж главы государства".

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