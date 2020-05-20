Пресс-конференция Зеленского: друзья Гандзюк пришли встретить президента

20 мая, 2020, 09:50

Общественные активисты пришли к Мариинскому парку, где должна состояться пресс-конференция президента Владимира Зеленского, чтобы напомнить о деле об убийстве Екатерины Гандзюк

Об этом сообщает журналист Богдан Кутепов в Facebook.

Активисты считают, что Зеленский, как глава государства, не сделал достаточных шагов для выявления и наказания виновных в убийстве.

Активисты держат плакат со словами "Зеленский, признай слив дела Гандзюк!".

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Встреча с представителями СМИ проходит в годовщину инаугурации Зеленского. В ОП отметили, что встреча происходит с ограниченным числом участников из-за карантинного режима. От каждого СМИ аккредитовали по одному журналисту и одному фотографу (оператору).

Встреча Зеленского с журналистами могла состояться еще в апреле. Однако из-за вспышки COVID-19 мероприятие перенесли до стабилизации ситуации с заболеваемостью.