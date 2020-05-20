Пресс-конференция Зеленского: друзья Гандзюк пришли встретить президента
Об этом сообщает журналист Богдан Кутепов в Facebook.
Активисты считают, что Зеленский, как глава государства, не сделал достаточных шагов для выявления и наказания виновных в убийстве.
Активисты держат плакат со словами "Зеленский, признай слив дела Гандзюк!".
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Встреча с представителями СМИ проходит в годовщину инаугурации Зеленского. В ОП отметили, что встреча происходит с ограниченным числом участников из-за карантинного режима. От каждого СМИ аккредитовали по одному журналисту и одному фотографу (оператору).
Встреча Зеленского с журналистами могла состояться еще в апреле. Однако из-за вспышки COVID-19 мероприятие перенесли до стабилизации ситуации с заболеваемостью.
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