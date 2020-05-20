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Espreso.tvОбществоПравительство выделило 1,8млрд грн на выплаты медикам, которые лечат от COVID-19

Правительство выделило 1,8млрд грн на выплаты медикам, которые лечат от COVID-19


фото: reuters
Кабинет министров поддержал выделение из Фонда борьбы с COVID-19 2,2 млрд грн для медиков и их семей

Об этом сообщил премьер-минстр Украины Денис Шмыгаль в Telegram.

Кабмин поддержал выделение из Фонда борьбы с COVID-19 2,2 млрд грн для Фонда социального страхования.

  • 471,1 млн грн будут направлены на выплаты материального обеспечения и страховые выплаты, в том числе единовременного пособия членам семей медицинских и других работников учреждений здравоохранения, которые умерли от COVID-19.
  • 1,8 млрд грн предусмотрены для выплат материального обеспечения.

 

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