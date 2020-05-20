Правительство выделило 1,8млрд грн на выплаты медикам, которые лечат от COVID-19
20 мая, 2020, 15:35
Кабинет министров поддержал выделение из Фонда борьбы с COVID-19 2,2 млрд грн для медиков и их семей
Об этом сообщил премьер-минстр Украины Денис Шмыгаль в Telegram.
Кабмин поддержал выделение из Фонда борьбы с COVID-19 2,2 млрд грн для Фонда социального страхования.
- 471,1 млн грн будут направлены на выплаты материального обеспечения и страховые выплаты, в том числе единовременного пособия членам семей медицинских и других работников учреждений здравоохранения, которые умерли от COVID-19.
- 1,8 млрд грн предусмотрены для выплат материального обеспечения.
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