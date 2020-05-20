Правительство возобновляет работу 66 пунктов пропуска на границе с ЕС и Молдовой, - Аваков

20 мая, 2020, 15:37

Глава МВД Арсен Аваков заявил, что Кабинет министров возобновляет работу 66 пунктов пропуска на границе с Европейским Союзом и Молдовой

Об этом он сказал на заседании правительства, передает Еспресо.TV.

"Проект предполагается возобновить движение в 66 пунктах пропуска на границах с Евросоюзом и Республикой Молдова. Реализация проекта восстановит полноценное движение на границе с Польшей, Венгрией, Словацкой республикой, Румынией и Молдовой. Остаются временно зарытыми пункты пропуска на границе с Российской Федерацией и Беларусью из-за эпидемической ситуации", - сказал Аваков.

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