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Espreso.tvОбществоПравительство возобновляет работу 66 пунктов пропуска на границе с ЕС и Молдовой, - Аваков

Правительство возобновляет работу 66 пунктов пропуска на границе с ЕС и Молдовой, - Аваков


фото: reuters
Глава МВД Арсен Аваков заявил, что Кабинет министров возобновляет работу 66 пунктов пропуска на границе с Европейским Союзом и Молдовой

Об этом он сказал на заседании правительства, передает Еспресо.TV.

"Проект предполагается возобновить движение в 66 пунктах пропуска на границах с Евросоюзом и Республикой Молдова. Реализация проекта восстановит полноценное движение на границе с Польшей, Венгрией, Словацкой республикой, Румынией и Молдовой. Остаются  временно зарытыми пункты пропуска на границе с Российской Федерацией и Беларусью из-за эпидемической ситуации", - сказал Аваков.

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