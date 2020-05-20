 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоПравительство согласовало назначение агробизнесмена председателем Запорожской ОГА

Правительство согласовало назначение агробизнесмена председателем Запорожской ОГА


фото: latifundist
20 мая на заседании правительства согласовали назначение совладельца агрохолдинга BKW Group Виталия Боговина на должность председателя Запорожской ОГА

Соответствующее решение было принято на заседании правительства, передает Еспресо.TV.

Боговина назначили после увольнения с этой должности Виталия Туринка.

Освобождение Туринка с должности председателя Запорожской государственной администрации состоялось на основании заявления "по соглашению сторон", а назначение Боговина - на основании указа президента.

Вице-премьер Михаил Федоров сказал, что "Запорожская область находится с точки зрения эффективности главы областной администрации на третьем месте с конца".

Во время своего представления на правительственном заседании Боговин заявил, что не имеет опыта работы на государственной службе, однако воспользуется своим опытом ведения бизнеса и мотивацией работать в интересах людей.

"Есть видение некоторых проектов, которые я хочу с командой привести в Запорожскую область. И сделать стартап на этой области, чтобы через год-два вся Украина увидела, как можно работать", - подчеркнул он.

Справка: Виталий Боговин начал свою трудовую деятельность бригадиром в колхозе "Украина" Куйбышевского района. Занял должность заместителя директора сельхозпредприятия "Украина" по коммерции. Через 10 лет возглавил агрофирму "Батькивщина" в Пологовском районе Запорожской области. В 2006 году - основывает компанию "Бизон-Тех 2006" в Запорожской области. В 2010 г. - совместно с Вадимом Коверником начинают создание агрохолдинга LANDFORT; в 2016 г. - вместе с Вадимом Коверником объединяют все активы в ГК BKW. На предприятиях BKW полторы тысячи работников, а земелний банк составляет 38,1 тыс. га

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

20 мая, 2020 среда

больше новостей

20 мая, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать