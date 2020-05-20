Правительство согласовало назначение агробизнесмена председателем Запорожской ОГА

20 мая, 2020, 16:36

20 мая на заседании правительства согласовали назначение совладельца агрохолдинга BKW Group Виталия Боговина на должность председателя Запорожской ОГА

Соответствующее решение было принято на заседании правительства, передает Еспресо.TV.

Боговина назначили после увольнения с этой должности Виталия Туринка.

Освобождение Туринка с должности председателя Запорожской государственной администрации состоялось на основании заявления "по соглашению сторон", а назначение Боговина - на основании указа президента.

Вице-премьер Михаил Федоров сказал, что "Запорожская область находится с точки зрения эффективности главы областной администрации на третьем месте с конца".

Во время своего представления на правительственном заседании Боговин заявил, что не имеет опыта работы на государственной службе, однако воспользуется своим опытом ведения бизнеса и мотивацией работать в интересах людей.

"Есть видение некоторых проектов, которые я хочу с командой привести в Запорожскую область. И сделать стартап на этой области, чтобы через год-два вся Украина увидела, как можно работать", - подчеркнул он.

Справка: Виталий Боговин начал свою трудовую деятельность бригадиром в колхозе "Украина" Куйбышевского района. Занял должность заместителя директора сельхозпредприятия "Украина" по коммерции. Через 10 лет возглавил агрофирму "Батькивщина" в Пологовском районе Запорожской области. В 2006 году - основывает компанию "Бизон-Тех 2006" в Запорожской области. В 2010 г. - совместно с Вадимом Коверником начинают создание агрохолдинга LANDFORT; в 2016 г. - вместе с Вадимом Коверником объединяют все активы в ГК BKW. На предприятиях BKW полторы тысячи работников, а земелний банк составляет 38,1 тыс. га

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