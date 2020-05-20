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Espreso.tvОбществоПравительство привлекло в бюджет более 21 млрд грн через ОВГЗ

Правительство привлекло в бюджет более 21 млрд грн через ОВГЗ


фото: НБУ
На аукционах 19 мая облигации внутреннего государственного займа Министерство финансов успешно разместило бумаги и привлекло в бюджет 21,2 млрд грн

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Облигации номинированы в гривне бумаги со сроком погашения 3 месяца, 6 месяцев, 9 месяцев и 1 год, а также ОВГЗ в долларах США со сроком погашения 7 месяцев.

Благодаря повышенному спросу со стороны инвесторов, который составил более 28 млрд грн в эквиваленте, средневзвешенную ставку по 3-месячным инструментами снижена на 76 б.п. до 10,5%, по 6-месячным - на 50 б.п. в 10,78%.

Также восстанавливается спрос на инструменты с более длинным сроком до погашения.

Инвесторы приобрели 9- месячные и 12-месячные ОВГЗ по средневзвешенным ставкам 11% и 10,97% соответственно.

Минфин также разместил 7-месячные ОВГЗ номинированные в долларах США по средневзвешенной ставке 3,39% на сумму $ 369 млн.

  • Напомним, недавно Министерство финансов провело первые аукционы по размещению облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) после месячного перерыва и привлекло 5,4 млрд грн и $ 164 млн.

  • Впоследствии Министерство финансов Украины по результатам аукциона по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 5 мая 2020 привлекло в государственный бюджет 10,016 млрд грн.

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