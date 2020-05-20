Польская экономика может упасть на 4-5% в 2020 году, - правительство

20 мая, 2020, 17:52

Экономика Польши может сократиться в 2020 году на 4-5%, что больше, чем прогнозировалось ранее, из-за того, что ограничения в связи с коронавирусом продолжались дольше

Об этом сообщает Reuters .

"Европейская комиссия заявила, что экономика Польши сократится на 4,3%. Рыночный консенсус заключается в падении на 4-5%, и мы движемся в этом направлении, но это не официальный прогноз", - сказала замдиректора Департамента макроэкономики министерства финансов Польши Йоанна Бэза-Бояновская.

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Польша снимает ограничения, введенные для предотвращения распространения коронавируса, снова открывает рестораны, торговые центры и детские сады. Но многие части общества остаются закрытыми, и ожидается, что школы вновь откроются не раньше сентября.