Пленки Деркача подвергают риску поддержку США, доверие иностранных партнеров и создают преимущество для РФ - адвокаты Порошенко

20 мая, 2020, 18:58

Адвокаты Петра Порошенко заявили, что "пленки Деркача" повредят международному имиджу Украины

Об этом они сообщили на брифинге, передает Еспресо.TV .

"Мы не знаем источника этих записей, он мог быть и с американской стороны. Но заявление Зеленского и поведение ОП и генпрокурора, говорят в бой той версии, что запись могла вестись с украинской стороны, что может быть колоссальной проблемой", - сообщил адвокат Илья Новиков.

Он сказал, что это может вести к подрыву возможности вести доверительные переговоры не только с политиками и госдеятелями США, а вообще с любыми иностранными партнерами.

"Если ОП дает поводы думать, что такие разговоры не только могут быть записаны, будут сохранены, но и будут обнародованы и использованы во внутренней политике без учета влияния на двусторонние отношения, это подрывает возможность любых таких разговоров", - подытожил Новиков.

Его партнер Игорь Головань добавил, что эти записи являются оказанием помощи стране агрессору, для того, чтобы лишить Украину поддержки ключевого партнера и союзника на международной арене в лице США.

"Для того, чтобы втянуть Украину во внутренние дела этого государства, лишить Украину этого партнера и союзника перед угрозой государства-агрессора, в интересах, которой все это происходит. Мы знаем, что в мире и США именно так были восприняты вчерашние действия. В Вашингтон пост написали, что это часть усилий, направленных в интересах России и нанесения вреда Байдену в качестве кандидата в президенты США", - сказал Головань.