Отстранение работников из группы риска, маски и термометры: МЗ предоставило рекомендации по работе в офисах

20 мая, 2020, 22:36

Офисные работники в Украине могут возвращаться к обычному режиму работы при условии соблюдения противоэпидемических мер безопасности

Правила работы в офисах обнародовала в Facebook пресс-служба МОЗ.

"Работники офисов снова могут вернуться на свои рабочие места. Однако, чтобы работа в помещении была безопасной для здоровья, нужно соблюдать определенные противоэпидемические правила", - отметили в министерстве.

Работодателям рекомендуют обеспечить следующие условия работы в офисах:

- наличие жидкого мыла, антисептиков, полотенец, специального места на входе для обработки рук антисептиком, маркировка дистанции в 1,5 м перед входом в офис;

- влажная уборка и проветривание каждые 2 часа, централизованный сбор средств индивидуальной защиты;

- временное отстранение от работы лиц из группы риска.

, Сотрудниками офисов рекомендуют:

- мерить температуру перед началом рабочей смены;

- использовать маски в помещении, регулярно мыть руки с мылом и обрабатывать их антисептиком

- избегать контактов с людьми с симптомами респираторных заболеваний.

Другим посетителям офисов рекомендуют:

- использовать маски в помещении;

- приходить по предварительной записи;

- соблюдать дистанцию 1,5 м в зоне ожидания и правила "один посетитель на 10 кв. м" - в помещении офиса.