Отстранение работников из группы риска, маски и термометры: МЗ предоставило рекомендации по работе в офисах
Правила работы в офисах обнародовала в Facebook пресс-служба МОЗ.
"Работники офисов снова могут вернуться на свои рабочие места. Однако, чтобы работа в помещении была безопасной для здоровья, нужно соблюдать определенные противоэпидемические правила", - отметили в министерстве.
Работодателям рекомендуют обеспечить следующие условия работы в офисах:
- наличие жидкого мыла, антисептиков, полотенец, специального места на входе для обработки рук антисептиком, маркировка дистанции в 1,5 м перед входом в офис;
- влажная уборка и проветривание каждые 2 часа, централизованный сбор средств индивидуальной защиты;
- временное отстранение от работы лиц из группы риска.
, Сотрудниками офисов рекомендуют:
- мерить температуру перед началом рабочей смены;
- использовать маски в помещении, регулярно мыть руки с мылом и обрабатывать их антисептиком
- избегать контактов с людьми с симптомами респираторных заболеваний.
Другим посетителям офисов рекомендуют:
- использовать маски в помещении;
- приходить по предварительной записи;
- соблюдать дистанцию 1,5 м в зоне ожидания и правила "один посетитель на 10 кв. м" - в помещении офиса.
- Напомним, ранее сообщалось, что кинотеатры возобновят работу с ограничением в 30% заполненности зала.
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