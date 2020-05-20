Олигархи не могут надавить на меня, чтобы поставить того или иного человека, - Зеленский

20 мая, 2020, 12:47

Об этом Зеленский заявил во время пресс-конференции, посвященной года пребывания на посту президента Украины, сообщает Еспресо.TV .

"Я не лоббист их интересов. Они не могут надавить на меня, чтобы поставить того или иного человека на должность. Мне кажется, они даже не хотят, боятся, понимают, что нет смысла мне это предлагать. Где оно пролезает иногда. Поэтому когда меня спрашивают, почему мы кого-то увольняем, иногда по следующим причинам. Не только пополнение бюджета, иногда знаем, от кого ", - сказал Зеленский.

В то же время, президент назвал вещи, о которых он готов договариваться с олигархами.

"Со мной можно договориться только об очень важных вещах. Донбасс, давайте вкладывать деньги в территории, Луганской и Донецкой области, которые не оккупированы, чтобы показать оккупированным территориям, как должна выглядеть страна. Я с ними говорю и они готовы вкладывать свои деньги. Я готов с бизнесом и олигархами говорить - давай строить больницы. Мне ничего не надо. Что я могу для них за это сделать - только равные правила. Все. Больше ничего. Я хочу, чтобы они жили, работали по закону ", - отметил Зеленский.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb