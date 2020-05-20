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Espreso.tvОбществоОценки граждан о годе президентства Зеленского разделились почти поровну, - КМИС

Оценки граждан о годе президентства Зеленского разделились почти поровну, - КМИС


фото: president.gov.ua
20 мая Киевский международный институт социологии обнародовал опрос, в котором граждане оценили год президентства Владимира Зеленского

Об этом свидетельствуют результаты опроса КМИС.

Оценивая успешность Владимира Зеленского за год, прошедший со дня инаугурации, 26% опрошенных считают, что он успешен в снижении уровня коррупции среди чиновников; 66% - что неуспешен.

16% украинский считают, что президент Зеленский успешен в привлечении к ответственности за коррупцию представителей предыдущей власти, 73% придерживаются мнения, что неуспешен.

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21% респондентов указали, что президент Зеленский успешен в деле прекращения войны, урегулирования конфликта на Донбассе, 69% полагают, что он неуспешен. 21% граждан Украины считают, что президент Зеленский успешен в противодействии экономическому кризису, 64% считают, что неуспешен.

Оценивая успешность президента Зеленского в целом за год, 46% указали, что по их мнению он успешно справлялся со своими обязанностями на посту Президента Украины, 45% - что неуспешно.

Опрос провели с 14 по 17 мая 2020 года. КМИС провел опрос методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. В выборку не включаются территории, которые временно не контролируются властью Украины - АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей. В ходе опроса проведено 2 тысячи интервью. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 2,2% для показателей близких к 50%, 2,1% - для показателей близких к 25%, 1,4% - для показателей близких к 10%.

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