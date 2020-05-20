Ни одного кума я не назначил, - Зеленский о кадровых решениях

20 мая, 2020, 11:55

Об этом он сказал во время пресс конференции, передает Еспресо.TV .

"Ни одного кума или военного друга я не буду назначать. Ни одного кума и военного друга я не назначил. Что касается Венедиктовой, то я даже не понял, о чем вы говорите. Я Венедиктову узнал только в течение предвыборной компании, я ее не знал. Она имеет определенное образование, она практик, имеет звание, она была депутатом партии по спискам "Слуги народа". Мы предложили людей, которые были "чистые", которые не были ранее в Генеральной прокуратуре, поэтому она и стала главой Генпрокуратуры. Если вы говорите сейчас, например кто такой господин Ермак. Господин Ермак не имеет опыта, как кинопродюсер, да простит меня господин Ермак ", - сказал Зеленский.

Он отметил, что Ермак всегда был опытным юристом.

"Господин Ермак имеет то образование, которое нужно голове Офиса, как мне кажется. Это Институт международных отношений, право. Это и есть его образование. Господин Ермак не является моим кумом. Он является моим доверенным лицом. Я ему доверяю. Если вы скажете, что я не назначил на должность генпрокурора человека, который действительно "чистый" и действительно может быть генпрокурором и у вас есть такие кадры, то дайте мне, пожалуйста. У нас кадровый голод в стране. Мы вместе с премьером ищем министра культуры. Нам очень сложно найти министра образования ", - сказал президент.

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