На Донбассе за сутки ранены трое боевиков

Об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

Противник обстрелял украинские позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

По украинским защитникам, которые выполняют задачи в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" неподалеку Богдановки, Красногоровки, а также дважды возле населенных пунктов Тарамчук и Водяное противник применил гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы.

По защитниках Новотошковского оккупанты дважды вели огонь из минометов 120 мм и 82 мм, всего выпустив 14 мин. Рядом с Крымским российские вооруженные формирования также задействовали 120 мм минометы - 15 мин.

Неподалеку от населенного пункта Орехово оккупанты выпустили по нашим позициям 12 мин 120 калибра и 26 мин 82 калибра, а также применяли крупнокалиберные пулеметы.

Потерь среди украинских защитников результате вражеских обстрелов не было.

По данным разведки, 19 мая наши воины ранили трех российских оккупантов.

С начала текущих суток российские вооруженные формирования в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" вели огонь из 120 мм минометов неподалеку от Красногоровки и дважды применяли крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие возле Богдановки.

За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.

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