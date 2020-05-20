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Espreso.tvОбществоНа Донбассе за сутки ранены трое боевиков

На Донбассе за сутки ранены трое боевиков

За минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня

Об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

Противник обстрелял украинские позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

По украинским защитникам, которые выполняют задачи в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" неподалеку Богдановки, Красногоровки, а также дважды возле населенных пунктов Тарамчук и Водяное противник применил гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы.

По защитниках Новотошковского оккупанты дважды вели огонь из минометов 120 мм и 82 мм, всего выпустив 14 мин. Рядом с Крымским российские вооруженные формирования также задействовали 120 мм минометы - 15 мин.
Неподалеку от населенного пункта Орехово оккупанты выпустили по нашим позициям 12 мин 120 калибра и 26 мин 82 калибра, а также применяли крупнокалиберные пулеметы.

Потерь среди украинских защитников результате вражеских обстрелов не было.

По данным разведки, 19 мая наши воины ранили трех российских оккупантов.

С начала текущих суток российские вооруженные формирования в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" вели огонь из 120 мм минометов неподалеку от Красногоровки и дважды применяли крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие возле Богдановки.

За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.

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