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Espreso.tvОбществоМинздрав совместно с DOC.ua вводит бесплатные консультации врачей

Минздрав совместно с DOC.ua вводит бесплатные консультации врачей


фото: ukrinform
Минстерство здравоохранения и бесплатный интернет-сервис по поиску врачей DOC.ua вводит бесплатные онлайн-консультации медиков

Об этом пресс-служба МЗ сообщает в Facebook.

"Отныне и до 1 июня включительно каждый украинец имеет возможность получить бесплатные медицинские аудиоконсультации от терапевта. Пользование такой услугой снижает риск возникновения осложнений болезни, ведь профессиональную консультацию можно получить не выходя из дома", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для тех, кто хочет пройти дистанционное предварительное тестирование на симптомы коронавирусной инфекции, DOC.ua предлагает услуги онлайн-проверки с помощью специального приложения на своем сайте или в Telegram и Viber.

Чтобы воспользоваться аудиоконсультацией, нужно заполнить анкету на сайте DOC.ua и дождаться связи с врачом.

Как сообщают в Минздраве, продолжительность одного сеанса - 10 мин. Услуга доступна с 8:00 до 21:00 ежедневно, без выходных.

 

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