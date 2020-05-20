Минобороны Чехии отказалось передать России памятник Коневу

20 мая, 2020, 14:08

Чехия с уважением относится к воинам Красной Армии и заботится об их захоронении на своей территории, однако памятник советскому маршалу Ивану Коневу России не передаст

Об этом министр обороны Чехии Любомир Метнар заявил в ответ на письмо российского министра обороны Сергея Шойгу с просьбой "передать памятник Ивану Коневу Российской Федерации как можно быстрее", сообщает Радио Свобода со ссылкой на чешские СМИ.

"Памятник не является собственностью Министерства обороны и не стоял на его участке. Также, в соответствии с правовыми нормами, его нельзя было отнести к категории военных захоронений", - отмечается в письме министра обороны Чехии к российскому коллеге.

Метнар добавил, что памятник Коневу принадлежит пражскому району Прага 6, соответственно Министерство обороны Чехии не имеет полномочий им распоряжаться. Следовательно, Министерство обороны Чешской Республики "не имеет полномочий решать о его возможной передаче Российской Федерации", подчеркнул руководитель ведомства.

В то же время чешский министр отметил, что Минобороны Чехии занимается содержанием около четырех тысяч могил и братских российских военных захоронений, и "эту опеку неоднократно подтверждали представители вашего министерства на заседаниях совместной чешско-российской межправительственной комиссии, которая заботится о военных могилах".

Памятник Ивану Коневу был установлен 9 мая 1980 года на площади интербригад в районе Праги 6. Монумент был демонтирован 3 апреля этого года по решению совета Прага 6.

Российская сторона выразила "решительный протест" против демонтажа монумента, расценив событие "как недружественный шаг, прямо противодействует Договора о дружественных отношениях и сотрудничестве между Российской Федерацией и Чешской Республикой с 1993 года".

Мэру и главам двух районов Праги, в том числе и Прага 6, предоставили охрану из-за сообщения о возможной подготовке покушения на них со стороны РФ.