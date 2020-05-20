Мост на Днепропетровщине обрушился из-за фуры, которая была перегружена в несколько раз, - ОГА

20 мая, 2020, 17:22

В Днепропетровской ОГА сообщили, что причиной обрушения моста в селе Алексеевка стала перегруженная в несколько раз фура

Об этом сообщил глава области Александр Бондаренко, передает пресс-служба Днепропетровской ОГА.

"Авария произошла из-за фуры, груз которой в несколько раз превышал норму. Сейчас транспорт движется по объездным дорогам. На месте происшествия работает совместная комиссия облгосадминистрации и службы автодорог Днепропетровской области", - сказал Бондаренко.

Бондаренко отметил, что мост находится на балансе "Укравтодора" и будет восстановлен совместными усилиями с ОГА.

"Движение транспорта по железному мосту через реку Чертомлык был разрешен с ограничением груза до 10 т. Об этом сообщают соответствующие дорожные знаки, установленные на въезде на мост. По этой дороге проходит много транзитного транспорта. Поэтому должны восстановить движение как можно быстрее. Мост - на балансе "Укравтодора". И восстанавливать его будем совместными усилиями", - сообщил глава области.

Схема объезда разрушенного моста сейчас согласовывается с полицией. К концу недели будут установлены дорожные знаки для транзитного транспорта.

Напомним, в Днепропетровской над заливом Каховского водохранилища под грузовиком обрушился автомобильный мост, грузовик повис на обломках.

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