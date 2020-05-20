Китай должен компенсировать 300 тыс. жизней и выплатить $9 трлн за пандемию, - Помпео

20 мая, 2020, 20:12

Госсекретарь США Майкл Помпео считает, что китайская власть виновата в глобальных масштабах распространения COVID-19 и заявил, что Китай должен выплатить $9 трлн для того, чтобы компенсировать потерю 300 тыс. жизней

С таким заявлением Помпео выступил в среду в Государственном департаменте США, сообщает Укринформ.

"Взносы Китая в процесс борьбы с пандемией являются ничтожными по сравнению с ценой, которую заплатил мир за них. Это стоило почти 90 тыс. американских жизней, более 36 млн американцев потеряли работу, начиная с марта. В глобальных масштабах 300 тыс. жизней, по нашим оценкам, могут стоить (для Китая, - ред.) не менее $9 трлн", - заявил Помпео.

Госсекретарь США отметил, что власть в Пекине скрывала данные о коронавирусе еще в начале его распространения, вводила в заблуждение ВОЗ и все международное сообщество, что создало условия для быстрого распространения болезни по миру. И даже сейчас власть в Китае продолжает чинить препятствия в глобальной реакции на пандемию.

"Сегодня мы все услышали, что Пекин продолжает отказывать в доступе международным следователяем на соответствующие объекты, не предоставляет образцов для исследования вируса, вводит цензуру на обсуждение пандемии в пределах Китая и многое-многое другое", - подчеркнул Помпео.

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