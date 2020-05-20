Курс валют: гривня резко "просела" в отношении евро
20 мая, 2020, 09:23
Национальный банк Украины укрепил официальный курс гривни относительно доллара на 5 копеек
Об этом говорится в данных НБУ.
Таким образом, по состоянию на 20 мая официальный курс установлен на уровне 26,52 гривни за доллар.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 29,02 гривни за евро. По состоянию на 19 мая курс был 28,79 гривни.
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