Коронавирус: Украина получила $15,5 млн помощи от США
Об этом сообщила пресс-служба Госдепартамента США.
Уточняется, что Украина получила $13,1 млн гуманитарной помощи в области здравоохранения, которая "позволит улучшить возможности местных медицинских учреждений по уходу за больными и борьбе с последующим распространением COVID-19".
Еще $2,4 млн помощи предусмотрены "для поддержки уязвимых групп населения во время пандемии".
"Соединенные Штаты инвестировали почти $5 млрд в общую помощь Украине за последние 20 лет, в том числе почти $362 млн на охрану здоровья", - говорится в сообщении.
В Госдепе также уточнили, что финансовую помощь от США в борьбе с COVID-19 также получили Казахстан - более чем $3,1 млн, Кыргызстан - $900 тыс., Таджикистан - $866 тыс., Туркменистан - около $920 тыс., Узбекистан - примерно $3,9 млн, Армения - $2,7 млн, Азербайджан - почти $3,6 млн, Беларусь - $1,7 млн, Грузия - $2,7 млн и Молдова - почти $2,2 млн.
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