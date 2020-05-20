Коронавирус: Украина получила $15,5 млн помощи от США

20 мая, 2020, 09:57

Украина получила помощь от Соединенных Штатов Америки в размере $15,5 млн для противодействия распространению коронавируса Covid-19

Об этом сообщила пресс-служба Госдепартамента США.

Уточняется, что Украина получила $13,1 млн гуманитарной помощи в области здравоохранения, которая "позволит улучшить возможности местных медицинских учреждений по уходу за больными и борьбе с последующим распространением COVID-19".

Еще $2,4 млн помощи предусмотрены "для поддержки уязвимых групп населения во время пандемии".

"Соединенные Штаты инвестировали почти $5 млрд в общую помощь Украине за последние 20 лет, в том числе почти $362 млн на охрану здоровья", - говорится в сообщении.

В Госдепе также уточнили, что финансовую помощь от США в борьбе с COVID-19 также получили Казахстан - более чем $3,1 млн, Кыргызстан - $900 тыс., Таджикистан - $866 тыс., Туркменистан - около $920 тыс., Узбекистан - примерно $3,9 млн, Армения - $2,7 млн, Азербайджан - почти $3,6 млн, Беларусь - $1,7 млн, Грузия - $2,7 млн и Молдова - почти $2,2 млн.