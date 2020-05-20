Каждый призывника проверят на COVID-19 - ВСУ
Об этом начальник отдела комплектования рядовым, сержантами и призыва управления персонала штаба командования Сухопутных войск ВСУ Николаем Качаненко сообщил в комментарии изданию "Армия.Inform".
"Для призывников будут проводить обсервацию... Время обсервации - 14 дней. Военнослужащие срочной службы... будут обеспечены средствами защиты дыхательных путей, антисептиками и пр. И каждый призывник обязательно будет проходить тестирование на коронавирус", - заверил полковник Качаненко.
По его словам, если карантин снимут 22 мая, медицинские комиссии будут готовы приступить к работе сразу. Отправка срочников в армию предварительно запланирована на 15 июня - конец июля.
"В случае же продления карантина, будет приниматься отдельное решение", - отметил офицер.
На срочную военную службу в летом этого года планируют призвать 16 400 человек. В частности, ряды Вооруженных Сил пополнят 9 000 новобранцев, Нацгвардии - 5 460, Госпогранслужбы - 1 300 и Госспецтрансслужбы - 700 срочников.
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