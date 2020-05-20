Голодный и без зарплаты: тренер рассказал об ужасных условиях в ФК "Львов"

20 мая, 2020, 15:17

Бразильский хавбек Липе Велозу перешел в белорусский клуб "Торпедо-БелАЗ" из-за ужасных условий в футбольном клубе "Львов"

Об этом сообщает football.by .

Главный тренер белорусского клуба Юрий Пунтус рассказал, что Велозу буквально убегал из "Львова".

"Липе пришлось бежать из" Львова ". Там ему было невыносимо трудно находиться. Он полгода вообще не играл, но я знал, кого беру. Его команде приходилось ездить на туры на автобусе. Украина - это не Беларусь. Это дорога по 20 25 часов. Плюс не баловали питанием. и невыплата зарплат. Он посчитал, что бесплатно и голодным там нечего сидеть ", - отметил тренер.

Права на 23-летнего бразильца принадлежат "Львову", а в Беларуси он выступает на правах аренды.

В текущем сезоне Липе Велозу провел 6 матчей и забил 3 мяча.