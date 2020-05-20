Гол Милевского не спас "Динамо" от поражения в центральном матче чемпионата Беларуси

20 мая, 2020, 20:51

В центральном матче 10-го тура чемпионата Беларуси по футболу Брестское "Динамо" проиграло БАТЭ со счетом 1:3

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Украинский форвард Артем Милевский отличился на 40-й минуте, сравняв счет во встрече. Однако этот гол не смог спасти команду из Бреста, они пропустили еще два мяча в конце второго тайма.

После 10-го тура "Динамо" занимает восьмую строчку, БАТЭ идет первым, имея отрыв от второго места 4 очка.

Чемпионат Беларуси

20 мая

10-й тур

"Динамо" (Брест) - БАТЭ (Борисов) 1:3

Голы: Милевский, 40 - Драгун, 31 Нехайчик, 73, Милич, 80