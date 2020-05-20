 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоГод президентства: пресс-конференция Зеленского. ПРЯМОЙ ЭФИР

Год президентства: пресс-конференция Зеленского. ПРЯМОЙ ЭФИР


фото: president.gov.ua
В Мариинском парке в Киеве началась пресс-конференция президента Владимира Зеленского

Об этом передает Эспрессо.TV .

Встреча с представителями СМИ проходит в годовщину инаугурации Зеленского. В ОП отметили, что встреча происходит с ограниченным числом участников через карантинный режим. От каждого СМИ аккредитовали по одному журналисту и одному фотографу (оператору).

Встреча Зеленского с журналистами могла состояться еще в апреле. Однако из-за вспышки COVID-19 мероприятие перенесли до стабилизации ситуации с заболеваемостью.

 

 

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

20 мая, 2020 среда

больше новостей

20 мая, 2020 среда

19 мая, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать