20 мая, 2020, 10:40

В Мариинском парке в Киеве началась пресс-конференция президента Владимира Зеленского

Об этом передает Эспрессо.TV .

Встреча с представителями СМИ проходит в годовщину инаугурации Зеленского. В ОП отметили, что встреча происходит с ограниченным числом участников через карантинный режим. От каждого СМИ аккредитовали по одному журналисту и одному фотографу (оператору).

Встреча Зеленского с журналистами могла состояться еще в апреле. Однако из-за вспышки COVID-19 мероприятие перенесли до стабилизации ситуации с заболеваемостью.