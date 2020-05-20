Год президентства: пресс-конференция Зеленского. ПРЯМОЙ ЭФИР
20 мая, 2020, 10:40
В Мариинском парке в Киеве началась пресс-конференция президента Владимира Зеленского
Об этом передает Эспрессо.TV .
Встреча с представителями СМИ проходит в годовщину инаугурации Зеленского. В ОП отметили, что встреча происходит с ограниченным числом участников через карантинный режим. От каждого СМИ аккредитовали по одному журналисту и одному фотографу (оператору).
Встреча Зеленского с журналистами могла состояться еще в апреле. Однако из-за вспышки COVID-19 мероприятие перенесли до стабилизации ситуации с заболеваемостью.
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