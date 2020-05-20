Европа должна готовиться ко второй волне пандемии, - центр контроля и профилактики ЕС

20 мая, 2020, 17:38

Руководительница Европейского центра по контролю и профилактике заболеваний Андреа Аммон считает, что возникновение второй волны коронавируса в Европе - это вопрос времени

"Вопрос в том, когда [придет вторая волна пандемии] и насколько большой она будет", - сказала она в интервью The Guardian.

По словам Аммон, несмотря на то, что в разных европейских странах иммунитет к COVID-19 у 2% -14% населения, подавляющее большинство людей - от 85% до 90% - остаются восприимчивыми к новому коронавирусу.

"Вирус вокруг нас, распространяется гораздо быстрее, чем в январе и феврале... Я не хочу рисовать страшную картину конца света, но я думаю, что мы должны быть реалистами. Что сейчас не время полностью расслабляться", - заявила глава агентства ЕС.

По состоянию на 20 мая в ЕС, Великобритании, Норвегии, Лихтенштейне и Исландии от COVID-19 умерли более 158 тысяч человек, и эти цифры, вероятно, сильно занижены, считает Аммон.

Самый высокий показатель смертности в Европе зафиксирован в Великобритании, где от коронавируса умерли более 35 тысяч человек. За ней следуют Италия (32 169) и Франция (28 022).

Всего в странах Европы зарегистрировано более 1,3 млн случаев заражения.

По данным Университета Джонса Хопкинса, больше всего инфицированных зарегистрировано в США - более 1,5млн человек.

В мире с начала пандемии коронавируса заразились более 5 млн человек. От болезни COVID-19, вызванной новым коронавирусом, умерли более 323 тысяч человек.