Есть инициативы отдельных фракций по поводу серьезной критики Венедиктовой, - Разумков

20 мая, 2020, 08:10

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что заслушивание отчета генерального прокурора Ирины Венедиктовой пока не планируется

Об этом Разумков заявил в эфире одного из украинских телеканалов, передает РБК-Украина.

В то же время он надеется, что генпрокурор общается с депутатами в комитетах ВР. По словам спикера, у некоторых депутатов и фракций есть претензии к работе Венедиктовой.

"Есть инициативы отдельных народных депутатов, отдельных фракций по поводу серьезной критики генерального прокурора. Это их дело, это их право, а дальше будем смотреть. Если будет такая необходимость, я уверен, что мы пригласим, и генеральный прокурор придет и доложит по тем вопросам, которые будут возбуждены", - сказал он.

В то же время Разумков отметил, что заслушивание генерального прокурора может быть несколькими способами, "в том числе общение или доклады, или на комитетах".

"Насколько мне известно, Ирина Валентиновна приглашалась на те или иные мероприятия. К сожалению, я не контролирую, приходит она или нет, но надеюсь, что более или менее это происходит", - сказал он.