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Espreso.tvОбществоЕсли интервью с Гиркиным - спецоперация, то только российских спецслужб, - Синютка

Если интервью с Гиркиным - спецоперация, то только российских спецслужб, - Синютка

Если интервью Дмитрия Гордона с террористом Игорем Гиркиным является спецоперацией, то только российских спецслужб

Об этом в эфире "Прямой" сказал народный депутат фракции "Европейская Солидарность" Олег Синютка.

"Если это спецоперация, то это точно спецоперация российских спецслужб. И это очевидно. Какой интерес Гордона? Я не думаю, что его в этой истории использовали, как любят применять дефиницию, "в темную". Я думаю, что Гордон сознательно шел на этот шаг. И я думаю, что он сознательно хочет с этого получить дивиденды. Потому что те вещи, которые сейчас начались... Я так вот читаю некоторые СМИ, я прекрасно понимаю вброс туда российских спецслужб. И если пойдет такими темпами, то Гордона, наверное, надо представить к награде: не знаю - за мужество или какой-то другой", - сказал нардеп.

Синютка отметил, что Гиркин и Поклонская должны "давать интервью" непосредственно СБУ, а не Гордону.

"Кто такой Гиркин? У нас же нет ни у кого сомнений, что Гиркин - это военный преступник. Гиркин-Стрелков - это лицо, которое убивало, которое отдавало приказы убивать украинских граждан. Это человек, которого в Нидерландах обвиняют в участии в сбивании "Боинга". Какие могут быть еще вопросы? И это не первое интервью Гордона. Госпожа Поклонская кому должна давать интервью? Госпожа Поклонская должна давать интервью Службе безопасности Украины, причем непосредственно, причем как можно быстрее, и с четкой формулировкой - за государственную измену. Я убежден, что Гиркин обязательно предстанет перед украинским судом за то, что он совершил на территории Украины", - сказал Синютка.

"Но, еще раз говорю, вся эта история - это продуманное стратегическое поведение российских спецслужб. Потому что выдает сегодня в эфир, в украинскую аудиторию военный преступник Гиркин? Что украинцы воюют против Украинцев - чей это тезис? Это тезис России. Что никакого участия Путина в этой истории не было - чье это желание? Это желание России отгородиться от санкций и от других вещей. И много-много других тезисов. Все эти тезисы накладываются как калька российской пропаганды.
И у меня есть только другой вопрос: почему молчит украинская власть, почему украинская власть не дает очень четкую оценку тому, что происходит? И ответ напрашивается, к сожалению, очень зловещий. Потому что украинская власть ищет понимания с боевиками, украинская власть дальше старается договориться со страной-агрессором. И за этот год времени это все привело к потере украинских интересов. К потере украинских интересов на переговорах с международным сообществом, к потере украинских интересов, когда об Украине уже начали говорить без Украины...", - сказал он.

 

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