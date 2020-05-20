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Espreso.tvОбществоЕсли бы выборы были в мае, в парламент прошли бы 4 партии, - КМИС

Если бы выборы были в мае, в парламент прошли бы 4 партии, - КМИС


фото: bbc
20 мая Киевский международный институт социологии обнародовал опрос электоральных симпатий граждан: лидером остается партия "Слуга народа" с 31,2% голосов среди тех, кто определился

Об этом говорится в исследовании КМИС .

По результатам опроса КМИС, в парламент проходят 4 партии - "Слуга народа", "ОПЗЖ", "Европейская солидарность" и "Батькивщина".

Партия "Голос" потеряла рейтинг и получила меньше поддержки, чем "партия Шария".

Лидерство в списке сохраняет "Слуга народа" с 31,2% среди тех, кто определился.

На втором месте "Оппозиционная платформа - за жизнь" с 17,4% поддержки.

"Европейская Солидарность" сохраняет третье место с 14,8% поддержки.

За "Батькивщину" готовы проголосовать 8,9%.

Опрос провели с 14 по 17 мая 2020 года. КМИС провел опрос методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. В выборку не включаются территории, которые временно контролируются властью Украины - АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей. В ходе опроса проведено 2000 интервью. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 2,2% для показателей близких к 50%, 2,1% - для показателей близких к 25%, 1,4% - для показателей близких к 10%.

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