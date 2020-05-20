Единый табачный дистрибутор на рынках южной Европы позволяет государству полностью контролировать рынок

В Еврокомиссии, пишет издание , также отмечают, что монодистрибьюция не является проблемой для табачного рынка.



Никаких ограничений в странах Южной Европы на доставку товаров не существует — этот рынок открыт для других игроков. Но производители отдают предпочтение монодистрибьюции.



"Правительство Франции де-факто попросило компанию Logista консолидировать рынок с целью упрощения контроля над дистрибьюцией табачных изделий", — рассказывает один из клиентов Logista во Франции.

Logista оказывает и дополнительные услуги — компания консолидирует акциз от розничных точек и передает его в Министерство финансов Франции и Министерство финансов Италии. Как правило, налог платится производителями и/или импортерами, но во Франции и Италии действует «отсрочка» по уплате акциза — налог в казну.



Напомним, что компания Logista на европейском рынке с 1999 года. Компания успешно работает как в Южной Европе, так и в Японии, Швеции, Венгрии и др. Logista не только занимается поставками табачных изделий в более чем 300 тыс. торговых точек в Италии, Франции, Испании, Португалии и Польши, но и занимается администрированием налогов