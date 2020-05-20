COVID-19: в Украине обнаружили 354 новых случая за сутки
20 мая, 2020, 09:10
В Украине насчитывается лабораторно 19 230 подтвержденных случаев COVID-19
Об этом передает пресс-центр МЗ.
По состоянию на 9:00 утра среды, 20 мая, в Украине выявлено 354 новых случая.
По данным ЦОС, по состоянию на 9:00 20 мая в Украине 19230 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 564 летальных, 5955 пациентов выздоровели.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область - 766 случаев;
Волынская область - 676 случаев;
Днепропетровская область - 849 случаев;
Донецкая область - 133 случая;
Житомирская область - 583 случая;
Закарпатская область - 922 случая;
Запорожская область - 385 случаев;
Ивано-Франковская область - 1246 случаев;
Кировоградская область - 450 случаев;
г. Киев - 2410 случаев;
Киевская область - 1261 случай;
Львовская область - 1136 случаев;
Луганская область - 42 случая;
Николаевская область - 264 случая;
Одесская область - 792 случая;
Полтавская область - 265 случаев;
Ривненская область - 1217 случаев;
Сумская область - 164 случая;
Тернопольская область - 1089 случаев;
Харьковская область - 836 случаев;
Херсонская область - 172 случая;
Хмельницкая область - 280 случаев;
Черновицкая область - 2796 случаев;
Черкасская область - 381 случай;
Черниговская область - 115 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 20 мая 2020 г. в Центр поступило 1154 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 48 328 сообщений о подозрении на COVID-19.
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