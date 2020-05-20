 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоЧто ты здесь делаешь и когда уйдешь? - Синютка прокомментировал годовщину президентства Зеленского

Что ты здесь делаешь и когда уйдешь? - Синютка прокомментировал годовщину президентства Зеленского

Владимир Зеленский не сделал ни одного дела, которое на самом деле улучшило бы жизнь украинцев. Я вообще не понимаю, что делает президент Зеленский на своем посту

Такое мнение в комментарии журналистам Еспресо.TV выразил народный депутат Украины от "Европейской Солидарности" Олег Синютка.

Нардеп убежден, что чем быстрее страна выберет власть, которая бы действительно была профессиональной и ответственной, тем быстрее мы сможем выйти из этого кризиса, в котором сегодня находится страна.

"Если бы ву меня была возможность спросить президента Зеленского, я бы спросил: зачем, человек, ты туда совался, что хорошего за год ты сумел сделать для государства? Потому что все плохое сегодня на виду: потери в обороноспособности, дискредитация Украины в международной политике, провалы в экономике. Непонятно, на кого в очередной раз будет перекладывать ответственность Зеленский за эти провалы, связанные с годом его деятельности", - сказал Синютка.

По словам народного депутата, Владимир Зеленский не сделал ни одного дела, которое на самом деле улучшило бы жизнь украинцев. А высокие рейтинги действующего президента объясняет хорошим пиаром.

"Я думаю, что это все пиар-индустрия, которая сегодня работает на Зеленского. Он в этом большой мастак. И так получается, что в этом помогает не только большая пиар-машина, которая работает на самого президента, но и соответствующие гибридные модификации, которые приходят из-за границы.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

20 мая, 2020 среда

больше новостей

20 мая, 2020 среда

19 мая, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать