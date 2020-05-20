Что ты здесь делаешь и когда уйдешь? - Синютка прокомментировал годовщину президентства Зеленского

20 мая, 2020, 16:30

Владимир Зеленский не сделал ни одного дела, которое на самом деле улучшило бы жизнь украинцев. Я вообще не понимаю, что делает президент Зеленский на своем посту

Такое мнение в комментарии журналистам Еспресо.TV выразил народный депутат Украины от "Европейской Солидарности" Олег Синютка.

Нардеп убежден, что чем быстрее страна выберет власть, которая бы действительно была профессиональной и ответственной, тем быстрее мы сможем выйти из этого кризиса, в котором сегодня находится страна.

"Если бы ву меня была возможность спросить президента Зеленского, я бы спросил: зачем, человек, ты туда совался, что хорошего за год ты сумел сделать для государства? Потому что все плохое сегодня на виду: потери в обороноспособности, дискредитация Украины в международной политике, провалы в экономике. Непонятно, на кого в очередной раз будет перекладывать ответственность Зеленский за эти провалы, связанные с годом его деятельности", - сказал Синютка.

По словам народного депутата, Владимир Зеленский не сделал ни одного дела, которое на самом деле улучшило бы жизнь украинцев. А высокие рейтинги действующего президента объясняет хорошим пиаром.

"Я думаю, что это все пиар-индустрия, которая сегодня работает на Зеленского. Он в этом большой мастак. И так получается, что в этом помогает не только большая пиар-машина, которая работает на самого президента, но и соответствующие гибридные модификации, которые приходят из-за границы.