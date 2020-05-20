Что касается приговора Порошенко, все это еще впереди, - Зеленский

20 мая, 2020, 11:36

Владимир Зеленский не исключает, что пятого президента Украины Петра Порошенко в будущем ждет судебный приговор

Об этом Зеленский заявил на пресс-конференции, посвященной году пребывания на посту президента Украины, сообщает Еспресо.TV .

"Что касается приговора господину Порошенко, я уверен, что все это еще впереди. Они так руководили государством, их ждет много разных приключений и различных приговоров. Не хочу об этом говорить, потому что это полномочия не мои, а приговоры суда", - сказал Зеленский.

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