Что касается приговора Порошенко, все это еще впереди, - Зеленский
20 мая, 2020, 11:36
Владимир Зеленский не исключает, что пятого президента Украины Петра Порошенко в будущем ждет судебный приговор
Об этом Зеленский заявил на пресс-конференции, посвященной году пребывания на посту президента Украины, сообщает Еспресо.TV .
"Что касается приговора господину Порошенко, я уверен, что все это еще впереди. Они так руководили государством, их ждет много разных приключений и различных приговоров. Не хочу об этом говорить, потому что это полномочия не мои, а приговоры суда", - сказал Зеленский.
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