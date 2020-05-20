 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоЧерновицкая, Волынская и Ривненская области не готовы к переходу на второй этап карантина, - Степанов

Черновицкая, Волынская и Ривненская области не готовы к переходу на второй этап карантина, - Степанов

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что к переходу на второй этап карантина Черновицкая, Волынская и Ривненская области еще не готовы

Об этом он сказал во время брифинга, передает Еспресо.TV.

"На заседании правительства будет представлен тот документ, который предусматривает адаптивный карантин. Адаптивный карантин предусматривает, что есть критерии. И если их проходит область, то есть смягчения. Если эти критерии превышаются - заболеваемости, заполненности коек, количество тестов, то тогда область не переходит в второй этап. Эти показатели будут определяться по состоянию на 21 мая. По состоянию на 18 мая не готовы к переходу на второй этап карантина в основном в области, которые расположены в западных регионах Украины - Черновицкая, Волынская, Ривненская и другие", - сказал министр.

Он отметил, что решение будет приниматься перед переходом во второй этап.

Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine .

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

20 мая, 2020 среда

больше новостей

20 мая, 2020 среда

19 мая, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать