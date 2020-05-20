Черновицкая, Волынская и Ривненская области не готовы к переходу на второй этап карантина, - Степанов

Об этом он сказал во время брифинга, передает Еспресо.TV.

"На заседании правительства будет представлен тот документ, который предусматривает адаптивный карантин. Адаптивный карантин предусматривает, что есть критерии. И если их проходит область, то есть смягчения. Если эти критерии превышаются - заболеваемости, заполненности коек, количество тестов, то тогда область не переходит в второй этап. Эти показатели будут определяться по состоянию на 21 мая. По состоянию на 18 мая не готовы к переходу на второй этап карантина в основном в области, которые расположены в западных регионах Украины - Черновицкая, Волынская, Ривненская и другие", - сказал министр.

Он отметил, что решение будет приниматься перед переходом во второй этап.

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