 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоЧерез 10-14 дней после решения правительства, - Кличко о сроках и условиях открытия детсадов и школ

Через 10-14 дней после решения правительства, - Кличко о сроках и условиях открытия детсадов и школ


фото: klichko.org
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что открытие садов и школ в столице будет возможным для посещения не ранее, чем через 10-14 дней после решения правительства

Об этом Кличко заявил в Telegram-канале .

"Открытие садов и школ в столице будет возможным для посещения не ранее, чем через 10-14 дней после решения правительства. Сегодня главное - создать безопасные условия для детей", - сообщил мэр Киева.

Кличко отметил, что городские власти утвердили регламент подготовки садов и школ для открытия после карантина.

"Мы пользовались рекомендациями коллег из Китая и Южной Кореи, которые разработали максимальные меры безопасности в детских учреждениях. Регламент предусматривает четкую очередность мероприятий и строгое соблюдение санитарных норм", - отметил мэр столицы.

Кличко отметил, что в учебных заведениях уже осуществили часть необходимые меры для возобновления работы.

В частности:

- проверяют работников на возможное заболевание;

- проводят инструктаж персонала по работе в новых условиях и действий в случаях выявления инфицированных;

- закупают моющие средства и дезинфектор, другие необходимые материалы.

  • Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, что на следующем этапе выхода из карантина, 22 мая, позволят открыть работу общественного транспорта, работу дошкольных учреждений , проводить спортивные соревнования, открыть отели.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

20 мая, 2020 среда

больше новостей

20 мая, 2020 среда

19 мая, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать