Через 10-14 дней после решения правительства, - Кличко о сроках и условиях открытия детсадов и школ

20 мая, 2020, 13:24

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что открытие садов и школ в столице будет возможным для посещения не ранее, чем через 10-14 дней после решения правительства

Об этом Кличко заявил в Telegram-канале .

"Открытие садов и школ в столице будет возможным для посещения не ранее, чем через 10-14 дней после решения правительства. Сегодня главное - создать безопасные условия для детей", - сообщил мэр Киева.

Кличко отметил, что городские власти утвердили регламент подготовки садов и школ для открытия после карантина.

"Мы пользовались рекомендациями коллег из Китая и Южной Кореи, которые разработали максимальные меры безопасности в детских учреждениях. Регламент предусматривает четкую очередность мероприятий и строгое соблюдение санитарных норм", - отметил мэр столицы.

Кличко отметил, что в учебных заведениях уже осуществили часть необходимые меры для возобновления работы.

В частности:

- проверяют работников на возможное заболевание;

- проводят инструктаж персонала по работе в новых условиях и действий в случаях выявления инфицированных;

- закупают моющие средства и дезинфектор, другие необходимые материалы.

Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, что на следующем этапе выхода из карантина, 22 мая, позволят открыть работу общественного транспорта, работу дошкольных учреждений , проводить спортивные соревнования, открыть отели.

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