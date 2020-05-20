Аваков мощный министр, но он должен довести дело Шеремета до конца, - Зеленский

20 мая, 2020, 12:07

Об этом Зеленский сказал на пресс-конференции, посвященной году пребывания на посту президента Украины, сообщает Еспресо.TV .

По его словам, Арсен Аваков мощный министр, но Зеленский требует от него результатов в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета.

"Арсен Борисович Аваков не является моим кумом, не является моим близким другом, наоборот у него есть близкие товарищи, с которыми я точно не дружу. Мощный ли он министр - да. Сложная ли у нас сейчас ситуация, считаю - да. Его сегодняшняя ответственность - дело Шеремета. Он начал это дело, он должен довести его до конца, до результата, чтобы все, кто действительно убил Шеремета, были наказаны ", - сказал Зеленский.

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