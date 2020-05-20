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Espreso.tvОбществоApple перенесет на октябрь презентацию iPhone 12 из-за коронавируса, - СМИ

Apple перенесет на октябрь презентацию iPhone 12 из-за коронавируса, - СМИ


фото: reuters
Компания Apple перенесет на октябрь презентацию новых смартфонов iPhone 12 в связи с пандемией коронавируса

Об этом сообщает Apple Insider со ссылкой на Джона Проссера, чья информация о выпусках iPhone SE и MacBook Pro до их появления оказалась очень точной.

"Apple перенесет сентябрьскую презентацию iPhone 12 на начало октября, что, вероятно, будет связано с влиянием эпидемии коронавируса на производственный цикл", - говорится в сообщении.

Пандемия коронавируса негативно повлияла, в частности, на работу заводов Apple, затормозив производство гаджетов.

Ожидается, что Apple предложит две модели iPhone 12 и две версии Pro, причем каждая из них будет увеличенной версией Max.

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