Apple перенесет на октябрь презентацию iPhone 12 из-за коронавируса, - СМИ

20 мая, 2020, 09:13

Компания Apple перенесет на октябрь презентацию новых смартфонов iPhone 12 в связи с пандемией коронавируса

Об этом сообщает Apple Insider со ссылкой на Джона Проссера, чья информация о выпусках iPhone SE и MacBook Pro до их появления оказалась очень точной.

"Apple перенесет сентябрьскую презентацию iPhone 12 на начало октября, что, вероятно, будет связано с влиянием эпидемии коронавируса на производственный цикл", - говорится в сообщении.

Пандемия коронавируса негативно повлияла, в частности, на работу заводов Apple, затормозив производство гаджетов.

Ожидается, что Apple предложит две модели iPhone 12 и две версии Pro, причем каждая из них будет увеличенной версией Max.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb .