Apple перенесет на октябрь презентацию iPhone 12 из-за коронавируса, - СМИ
20 мая, 2020, 09:13
Компания Apple перенесет на октябрь презентацию новых смартфонов iPhone 12 в связи с пандемией коронавируса
Об этом сообщает Apple Insider со ссылкой на Джона Проссера, чья информация о выпусках iPhone SE и MacBook Pro до их появления оказалась очень точной.
"Apple перенесет сентябрьскую презентацию iPhone 12 на начало октября, что, вероятно, будет связано с влиянием эпидемии коронавируса на производственный цикл", - говорится в сообщении.
Пандемия коронавируса негативно повлияла, в частности, на работу заводов Apple, затормозив производство гаджетов.
Ожидается, что Apple предложит две модели iPhone 12 и две версии Pro, причем каждая из них будет увеличенной версией Max.
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