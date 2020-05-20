Апелляционная палата ВАКС отказала в отмене подозрения Гладковскому

20 мая, 2020, 19:19

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отказала в отмене подозрения в злоупотреблении властью или служебным положением, которое объявили бывшему первому секретарю Совета национальной безопасности и обороны Украины Олегу Гладковскому