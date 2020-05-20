Апелляционная палата ВАКС отказала в отмене подозрения Гладковскому
20 мая, 2020, 19:19
Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отказала в отмене подозрения в злоупотреблении властью или служебным положением, которое объявили бывшему первому секретарю Совета национальной безопасности и обороны Украины Олегу Гладковскому
Об этом сообщает пресс-служба суда.
Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда рассмотрела апелляционную жалобу защитника по делу бывшего первого заместителя секретаря СНБО на постановление следственного судьи Высшего антикоррупционного суда от 04.05.2020, которым было отказано в удовлетворении жалобы об отмене подозрения, объявленной 18.10.2019 по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины.
- Бывшему первому заместителю секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олегу Гладковскому увеличили сумму инкриминируемых убытков до более 17,44 млн грн.
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