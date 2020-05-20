Адвокат Порошенко: "Заявления Зеленского и Деркача в комплексе значительно больше похожи на госизмену"

20 мая, 2020, 18:21

Адвокат Петра Порошенко Игорь Головань заявил, что политические преследования властей против пятого президента разрушают двухпартийной поддержку Украины со стороны США

Об этом адвокат Петра Порошенко Игорь Головань заявил на брифинге, организованном из-за заявлений президента Зеленского на пресс-конференции, передает Еспресо.TV .



"Как уже было сказано, президент Зеленский на пресс-конференции фактически подтвердил, что зарегистрированные вчера по тому шоу, которое было устроено господином Деркачем, лично генеральным прокурором, уголовные производства, насколько нам известно, были зарегистрированы по 111 статье уголовного кодекса - это государственная измена, - и 364 статье - это злоупотребление властью и служебным положением", - отметил Головань.



"Удивительно не то, по каким статьям зарегистрированы эти производства, а удивительно то, по каким не зарегистрированы. Например не зарегистрировано ни уголовное производство по статье 163 - нарушение тайны переписки, телефонных разговоров, телеграфной и другой корреспонденции", - отметил он.



Он также добавил, что не открыли дело о незаконной прослушке и разглашении государственной тайны.



"Те люди, которые регистрировали эти производства очень боятся выйти на Офис президента, как на источник", - заявил Головань.



Адвокат Порошенко отметил, что "слив" Деркача в США восприняли как атаку России на Джо Байдена в президентской гонке.



Головань прокомментировал заявление Зеленского на пресс-конференции, приуроченной к годовщине правления: "президент Зеленский фактически озвучил заказ". Он отметил, что слова Зеленского в отношении Порошенко можно толковать, будто опубликованное было достоверным, а затем президент пытался создать впечатление, что заявления Деркача достоверны.



"Эти действия в комплексе значительно больше похожи на государственную измену, то есть на оказание помощи иностранному государству в его подрывной деятельности против Украины".

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