Адвокат Порошенко: "Заявления Зеленского и Деркача в комплексе значительно больше похожи на госизмену"
Об этом адвокат Петра Порошенко Игорь Головань заявил на брифинге, организованном из-за заявлений президента Зеленского на пресс-конференции, передает Еспресо.TV .
"Как уже было сказано, президент Зеленский на пресс-конференции фактически подтвердил, что зарегистрированные вчера по тому шоу, которое было устроено господином Деркачем, лично генеральным прокурором, уголовные производства, насколько нам известно, были зарегистрированы по 111 статье уголовного кодекса - это государственная измена, - и 364 статье - это злоупотребление властью и служебным положением", - отметил Головань.
"Удивительно не то, по каким статьям зарегистрированы эти производства, а удивительно то, по каким не зарегистрированы. Например не зарегистрировано ни уголовное производство по статье 163 - нарушение тайны переписки, телефонных разговоров, телеграфной и другой корреспонденции", - отметил он.
Он также добавил, что не открыли дело о незаконной прослушке и разглашении государственной тайны.
"Те люди, которые регистрировали эти производства очень боятся выйти на Офис президента, как на источник", - заявил Головань.
Адвокат Порошенко отметил, что "слив" Деркача в США восприняли как атаку России на Джо Байдена в президентской гонке.
Головань прокомментировал заявление Зеленского на пресс-конференции, приуроченной к годовщине правления: "президент Зеленский фактически озвучил заказ". Он отметил, что слова Зеленского в отношении Порошенко можно толковать, будто опубликованное было достоверным, а затем президент пытался создать впечатление, что заявления Деркача достоверны.
"Эти действия в комплексе значительно больше похожи на государственную измену, то есть на оказание помощи иностранному государству в его подрывной деятельности против Украины".
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