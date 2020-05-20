60 млн человек в мире могут оказаться в состоянии крайней бедности из-за пандемии, - Всемирный банк
Об этом заявил президент Всемирного банка Дэвид Малпасс, передает ВВС.
"По нашим оценкам, до 60 млн человек окажутся в крайней нищете, что сводит на нет весь прогресс, достигнутый в борьбе с бедностью за последние три года", - сказал Малпасс.
По его словам, ВБ ожидает, что глобальный экономический рост сократится на 5% в этом году из-за борьбы с пандемией. Это уже привело к тому, что миллионы людей потеряли работу, предприятия разорились, при этом основной удар испытывают бедные страны.
"Миллионы средств к существованию были разрушены, а системы здравоохранения находятся под угрозой во всем мире", - отметил Малпасс.
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