 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоЖурналист заявил, что заставил "слугу" Богуцкую удалить скандальное фото с "маской" пранком от имени Ермака

Журналист заявил, что заставил "слугу" Богуцкую удалить скандальное фото с "маской" пранком от имени Ермака

Народный депутат от "Слуги народа" Елизавета Богуцкая удалила скандальное фото в маске-сеточке по просьбе из-за якобы пранка журналиста, который ей позвонил от имени Ермака

Об этом сообщают Буквы .

Нардеп фракции "Слуга народа" Елизавета Богуцкая пришла на заседание Рады в вязаной маске, чтобы защититься от вируса.

Позже журналист Валентин Чернявский позвонил Елизавете Богуцкой, представившись главой Офиса Президента Андреем Ермаком. От имени Ермака он попросил нардепа "не позорить партию", а также удалить скандальное фото.

"Ты зачем нашу партию позоришь, скажи мне пожалуйста? Ну что это за маски в Верховной Раде. Мало скандалов? Меня Вова (Президент Владимир Зеленский - ред.) попросил набрать тебя и сказать это. Пожалуйста, убери эту фотографию ", - сказал журналист в телефонном разговоре с нардепом.

Вскоре после разговора депутат, не заподозрив обмана, действительно удалила фотографию.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

19 мая, 2020 вторник

больше новостей

19 мая, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать