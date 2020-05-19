Журналист заявил, что заставил "слугу" Богуцкую удалить скандальное фото с "маской" пранком от имени Ермака
Об этом сообщают Буквы .
Нардеп фракции "Слуга народа" Елизавета Богуцкая пришла на заседание Рады в вязаной маске, чтобы защититься от вируса.
Позже журналист Валентин Чернявский позвонил Елизавете Богуцкой, представившись главой Офиса Президента Андреем Ермаком. От имени Ермака он попросил нардепа "не позорить партию", а также удалить скандальное фото.
"Ты зачем нашу партию позоришь, скажи мне пожалуйста? Ну что это за маски в Верховной Раде. Мало скандалов? Меня Вова (Президент Владимир Зеленский - ред.) попросил набрать тебя и сказать это. Пожалуйста, убери эту фотографию ", - сказал журналист в телефонном разговоре с нардепом.
Вскоре после разговора депутат, не заподозрив обмана, действительно удалила фотографию.
Читайте также
-
-
17 мая, 2020 Шустер VS Дубинский и войны олигархов
-
-
-
Читайте также
-
17 мая, 2020 Шустер VS Дубинский и войны олигархов
-
-