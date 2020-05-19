Зеленский уволил главу Центра СБУ по борьбе с терроризмом Устименко и назначил преемника

19 мая, 2020, 19:18

Об этом сообщает Офис президента Украины.

"Уволить Устименко Александра Владимировича с должности начальника Центра специальных операций борьбы с терроризмом, защиты участников уголовного судопроизводства и работников правоохранительных органов СБУ", - говорится в указе президента №187 / 2020.

Зеленский также назначил на эту должность Сергея Дусика.

"Назначить Дусика Сергея Викторовича начальником Центра специальных операций борьбы с терроризмом, защиты участников уголовного судопроизводства и работников правоохранительных органов СБУ", - говорится в указе президента №188 / 2020.

По данным liga.net, Дусик ранее работал командиром днепропетровского спецподразделения СБУ "Альфа".

Напомним, ранее Зеленский сменил глав СБУ в Житомирской, Одесской и Киевской областях.

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