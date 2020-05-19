Зеленский уволил главу Центра СБУ по борьбе с терроризмом Устименко и назначил преемника
Об этом сообщает Офис президента Украины.
"Уволить Устименко Александра Владимировича с должности начальника Центра специальных операций борьбы с терроризмом, защиты участников уголовного судопроизводства и работников правоохранительных органов СБУ", - говорится в указе президента №187 / 2020.
Зеленский также назначил на эту должность Сергея Дусика.
"Назначить Дусика Сергея Викторовича начальником Центра специальных операций борьбы с терроризмом, защиты участников уголовного судопроизводства и работников правоохранительных органов СБУ", - говорится в указе президента №188 / 2020.
По данным liga.net, Дусик ранее работал командиром днепропетровского спецподразделения СБУ "Альфа".
- Напомним, ранее Зеленский сменил глав СБУ в Житомирской, Одесской и Киевской областях.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
17 мая, 2020 Шустер VS Дубинский и войны олигархов
-
-
-
Читайте также
-
17 мая, 2020 Шустер VS Дубинский и войны олигархов
-
-