Зеленский готов к новой встрече в "нормандском формате", - Резников
Об этом сообщает Интерфакс-Украина .
"Мне кажется, что это было бы возможно даже в режиме видеоконференции. Была бы на это, так сказать, политическая воля всех четырех лидеров. Я вам точно могу сказать, что президент Украины готов к этой встрече и этого разговора. Но, действительно, сегодня происходит на всех различных уровнях обсуждения и инвентаризация, выполнили ли все стороны те договоренности, которые были достигнуты в Париже 9 декабря ", - сказал он.
Резников отметил, что предлагал руководителю российской делегации в ТКГ Борису Грызлову провести эту инвентаризацию.
"Например, давайте посмотрим, есть ли на сегодня доступ представителей Международного комитета Красного Креста к местам содержания лиц. К сожалению, Российская Федерация не обеспечила выполнение этой договоренности, хотя их лидер, президент Владимир Путин был и подтвердил, что они готовы этого добиваться", - отметил он.
Резников напомнил, что не договорились также о начале работ в двух местах на линии соприкосновения на Донбассе, где должны открыться КПВВ, которые имеют гуманитарное значение.
"Кстати, Украина со своей стороны в Золотом сделала все необходимое. Пока какие-то ремонтные работы с той стороны не начались, хотя мы дали им все гарантии безопасности", - сказал он.
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