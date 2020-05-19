Избрание директора ГБР: Рада провалила назначение своих представителей в комиссию
19 мая, 2020, 14:45
Верховная Рада провалила назначение трех членов комиссии, необходимых для назначения директора ГБР по закону
Об этом сообщает пресс-служба аппарата Верховной Рады в Twitter.
"Проект Постановления "Об определении представителей Верховной Рады Украины в состав комиссии по проведению конкурса на занятие должности директора Государственного бюро расследований" не набрал необходимого количества голосов", - говорится в сообщении.
Проект Постановления «Об определении представителей Верховной Рады Украины в состав комиссии по проведению конкурса на занятие должности директора Государственного бюро расследований» не набрал необходимого количества голосов # Рада9 pic.twitter.com/emmpd9KMls- Верховная Рада Украины (@verkhovna_rada) May 19, 2020
- Напомним, 24 декабря 2019 г. президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в закон Украины" О Государственном бюро расследований "по совершенствованию деятельности Государственного бюро расследований", который предусматривал автоматическое увольнение действующего на то время директора ГБР Романа Трубы
- По условиям закона, нового директора должна была назначить конкурсная комиссия, в которую войдут три члена от парламента, трое - от президента, трое - от правительства. Квота Кабмина будет делегирована международными организациями.
- 27 декабря Владимир Зеленский назначил временно исполняющим обязанности председателя Государственного бюро расследований Ирину Венедиктову
- 17 марта 2020 г. в связи с назначением Ирины Венедиктовой генеральным прокурором, выполнять полномочия директора ГБР начал ее заместитель Александр Соколов
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