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Espreso.tvОбществоИзбрание директора ГБР: Рада провалила назначение своих представителей в комиссию

Избрание директора ГБР: Рада провалила назначение своих представителей в комиссию


фото: ua.tv
Верховная Рада провалила назначение трех членов комиссии, необходимых для назначения директора ГБР по закону

Об этом сообщает пресс-служба аппарата Верховной Рады в Twitter.

"Проект Постановления "Об определении представителей Верховной Рады Украины в состав комиссии по проведению конкурса на занятие должности директора Государственного бюро расследований" не набрал необходимого количества голосов", - говорится в сообщении.

  • Напомним, 24 декабря 2019 г. президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в закон Украины" О Государственном бюро расследований "по совершенствованию деятельности Государственного бюро расследований", который предусматривал автоматическое увольнение действующего на то время директора ГБР Романа Трубы
  • По условиям закона, нового директора должна была назначить конкурсная комиссия, в которую войдут три члена от парламента, трое - от президента, трое - от правительства. Квота Кабмина будет делегирована международными организациями.
  • 27 декабря Владимир Зеленский назначил временно исполняющим обязанности председателя Государственного бюро расследований Ирину Венедиктову
  • 17 марта 2020 г. в связи с назначением Ирины Венедиктовой генеральным прокурором, выполнять полномочия директора ГБР начал ее заместитель Александр Соколов

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