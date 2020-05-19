Избрание директора ГБР: Рада провалила назначение своих представителей в комиссию

19 мая, 2020, 14:45

Верховная Рада провалила назначение трех членов комиссии, необходимых для назначения директора ГБР по закону

Об этом сообщает пресс-служба аппарата Верховной Рады в Twitter.

"Проект Постановления "Об определении представителей Верховной Рады Украины в состав комиссии по проведению конкурса на занятие должности директора Государственного бюро расследований" не набрал необходимого количества голосов", - говорится в сообщении.

Проект Постановления «Об определении представителей Верховной Рады Украины в состав комиссии по проведению конкурса на занятие должности директора Государственного бюро расследований» не набрал необходимого количества голосов # Рада9 pic.twitter.com/emmpd9KMls - Верховная Рада Украины (@verkhovna_rada) May 19, 2020

Напомним, 24 декабря 2019 г. президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в закон Украины" О Государственном бюро расследований "по совершенствованию деятельности Государственного бюро расследований", который предусматривал автоматическое увольнение действующего на то время директора ГБР Романа Трубы

По условиям закона, нового директора должна была назначить конкурсная комиссия, в которую войдут три члена от парламента, трое - от президента, трое - от правительства. Квота Кабмина будет делегирована международными организациями.

27 декабря Владимир Зеленский назначил временно исполняющим обязанности председателя Государственного бюро расследований Ирину Венедиктову

17 марта 2020 г. в связи с назначением Ирины Венедиктовой генеральным прокурором, выполнять полномочия директора ГБР начал ее заместитель Александр Соколов

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