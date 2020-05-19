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Espreso.tvОбществоИз Нидерландов в Украину спецрейсом МАУ вылетело 179 украинцев

Из Нидерландов в Украину спецрейсом МАУ вылетело 179 украинцев

Из Нидерландов в Украину в 14:30 по местному времени спецрейсом авиакомпании "Международные авиалинии Украины" вылетело 179 украинцев и 5 иностранцев

Об этом "Укринформа" в Гааге сообщил украинский консул в Нидерландах Юрий Карпук.

"Вылетели 184 человека. Среди них 179 украинцев и 5 граждан Нидерландов. Среди граждан Украины были транзитные пассажиры, которые прибыли из Северной и Южной Америки, а также стран Азии", - отметил Карпук.

Украинские компании в конце апреля возобновили спецрейсы для эвакуации украинцев из-за рубежа.

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