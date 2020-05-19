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Espreso.tvОбществоВсемирная ассамблея здравоохранения одобрила расследование пандемии

Всемирная ассамблея здравоохранения одобрила расследование пандемии


фото: reuters
На ежегодной сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения одобрили резолюцию о проведении независимого расследования эффективности реакции мирового сообщества на пандемию коронавируса

Об этом сообщает Reuters .

Ни одно из 194 государств-членов ВОЗ, в том числе США, не высказало несогласие с резолюцией, инициированной Европейским Союзом от имени более чем 100 стран, включая Австралию, Китай и Японию.

"Готова [Всемирная] ассамблея здравоохранения принять предложенный проект резолюции? Поскольку я не вижу запросов на выступление, я считаю, что никаких возражений нет, и поэтому резолюция принята", - заявила глава сессии Кева Бэйн.

Напомним, что президент США Дональд Трамп обвинил Всемирную организацию здравоохранения в том, то она не справилась с пандемией коронавируса. Он потребовал от ВОЗ внести изменения в свою работу и доказать независимость от Китая в течение 30 дней .

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