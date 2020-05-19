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Espreso.tvЭкономикаВсе, что нужно знать о продвижении в финансовой сфере. Бесплатная онлайн-конференция Finance Digital Day

Все, что нужно знать о продвижении в финансовой сфере. Бесплатная онлайн-конференция Finance Digital Day

Банки, страховые компании, неправительственные организации, как продвигать свои услуги компаниям в финансовой сфере, работают ли здесь digital-инструменты, как выделить себя среди конкурентов в одной нише

Все вопросы о маркетинге и инновациях в сфере цифровых финансов вы сможете задать спикерам на бесплатной онлайн-конференции Finance Digital Day  22 мая 2020.

О своих рабочих кейсах расскажут представители Приватбанк, Monobank,  Ощадбанк, SalesDoubler, Google, Альфа-Банк, Raiffeisen  bank Aval, ПРАВЭКС БАНК Moneyveo, Mycredit и другие! Специалисты из Google поделятся возможностями Google Ads для финансовых продуктов и услуг в Украине. Как работает лидогенерация в финансовом сегменте, какие инструменты продвижения эффективны, а какие в этой сфере не работают — приготовьтесь провести этот день с максимальной пользой. 

Когда и где? 

22 мая, начало в 10:00. Конференция проходит онлайн, нужно только зарегистрироваться. 

Что вы узнаете? 

  • какие инструменты и тренды в финансовом интернет-маркетинге будут актуальны в 2020 году,
  • какой должен быть SMM для финансовой сферы,
  • как оптимизировать бюджеты на продвижение финансовой организации,
  • как выстроить систему эффективности интернет-рекламы для банка,
  • как выделить себя среди конкурентов,
  • как измерить спрос по отдельным финансовым продуктам по стране,
  • как легко анализировать свою долю в разрезе финансовых продуктов по городам? Как определить лидеров по городам,
  • социальные сети для брендов финансовой сферы – dos & don’ts,
  • как зарабатывать на рекламе финансовых услуг, если вы вебмастер
  • кейсы и личный опыт руководителей, СEO и специалистов крупных успешных компаний. 

Любые вопросы вы сможете задавать спикерам в прямом эфире. Если вы маркетолог, маркетинг-директор, руководитель микрофинансовой организации, топ или middle-менеджер цифрового бизнеса банка, занимаетесь продвижением финансовой тематики, — конференция  Finance Digital Day именно для вас. 

Организаторы и спонсоры: WebPromoExperts, WebPromoSalesDoubler.

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