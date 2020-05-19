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Espreso.tvОбществоВ зоне отчуждения начали тестировать оборудование для раннего обнаружения пожаров

В зоне отчуждения начали тестировать оборудование для раннего обнаружения пожаров


фото: reuters
В Чернобыльской зоне начали пилотный проект по испытаниям оборудования для раннего обнаружения пожаров на больших территориях, установлена одна система

Об этом сообщает Государственное агентство по управлению зоной отчуждения в Facebook.

В зоне отчуждения начат пилотный проект по испытанию оборудования для раннего обнаружения пожаров на больших территориях с использованием технологии оптического и тепловизионного позиционирования. Уже установлена одна система.

"Данные с камер, которые были установлены в зоне отчуждения, будут поступать в диспетчерский пункт предприятия. Если оборудование зафиксирует повышение температурного режима на территории, которая будет прослеживаться, а это около 10 километров, то диспетчеру автоматически будут поступать сообщения. Система будет работать 24 / 7 и диспетчер благодаря оптическим технологиям сможет детально рассмотреть, где было зафиксировано превышение температурного режима и оперативно отреагировать ", - говорится в сообщении.

В случае успешности тестирования, такая технология может быть использована на всей территории Чернобыльской зоны.

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