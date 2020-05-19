В зоне отчуждения начали тестировать оборудование для раннего обнаружения пожаров
Об этом сообщает Государственное агентство по управлению зоной отчуждения в Facebook.
В зоне отчуждения начат пилотный проект по испытанию оборудования для раннего обнаружения пожаров на больших территориях с использованием технологии оптического и тепловизионного позиционирования. Уже установлена одна система.
"Данные с камер, которые были установлены в зоне отчуждения, будут поступать в диспетчерский пункт предприятия. Если оборудование зафиксирует повышение температурного режима на территории, которая будет прослеживаться, а это около 10 километров, то диспетчеру автоматически будут поступать сообщения. Система будет работать 24 / 7 и диспетчер благодаря оптическим технологиям сможет детально рассмотреть, где было зафиксировано превышение температурного режима и оперативно отреагировать ", - говорится в сообщении.
В случае успешности тестирования, такая технология может быть использована на всей территории Чернобыльской зоны.
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